Сбер и компания «СДС-Уголь» договорились о сотрудничестве в сфере ESG

Сбер и АО ХК «СДС-Уголь» в рамках Российской энергетической недели заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG (environmental, social, governance).

В рамках соглашения стороны намереваются сотрудничать по следующим направлениям: выявление экологических рисков, повышение качества управления и снижение ESG-рисков, применение наилучших технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшение процессов управления природоохранной деятельностью предприятия, увеличения рационального водопотребления, увеличение доли отходов, направленных на утилизацию, реализация принципов экономики замкнутого цикла, улучшение качества жизни жителей региона через реализацию соцпроектов и т. д.

Документ подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова и генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

По словам Ольги Харламовой, Сбер сотрудничает с группой «СДС-Уголь» почти пятнадцать лет, предоставляя партнеру как классические банковские продукты, так и сервисы экосистемы Сбера. «Теперь мы начинаем работать и в рамках крайне актуальной и важной темы ESG. Сбер уже заключил ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ESG с ведущими российскими компаниями, и мы рады сообщить еще об одном – с компаний «СДС-Уголь», одним из крупнейших экспортеров угля в России» – прокомментировала она.

«В основе миссии АО ХК «СДС-Уголь» заложены базовые принципы устойчивого развития – добавляет Геннадий Алексеев. – В своей работе мы опираемся на принципы безопасного труда, рационального природопользования, профессионализма и энтузиазма наших сотрудников. Мы проводим системную работу по улучшению корпоративных практик, опираясь на лучшие мировые практики ESG. И будем впредь придерживаться этой стратегии в сотрудничестве со Сбером, нашим давним партнером».

Сбер и АО ХК «СДС-Уголь» также планируют повышать информированность бизнес-сообщества о методах контроля экологических показателей при реализации инвестиционных проектов, лучших практиках в области ESG-трансформации и использовании современных технологий.