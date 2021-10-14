«Брусника» увеличила поступления от продаж и объём ввода недвижимости с начала года

Главные события и качественные изменения, произошедшие в третьем квартале:

10 сентября мы получили разрешение на ввод третьей очереди в Первом квартале. В настоящий момент доля переданных объектов в рамках очереди превышает 80%.

Земельный банк Московского региона был пополнен за счет приобретения участка площадью 28 га в Нахабино (Красногорск, Московская область).

Жюри федеральной премии «ТОП ЖК» признало Бруснику «Лучшим инновационно-стимулирующим застройщиком России».

Мы приступили к реализации крупного эко-проекта в Тюмени — ревитализации озера. Мы рассчитываем восстановить его связь с подземными водами и создадим качественное пространство в прибрежной зоне.

«В рамках реализации стратегии «Брусники» в Московском регионе мы продолжили успешно реализовывать текущие проекты и вести работу по пополнению земельного банка, — прокомментировал директор по стратегическим финансам и инвестициям Брусники Андрей Никитин. — На результаты продаж по итогам девяти месяцев влияние оказали два фактора. Первый — существенное повышение в третьем квартале средних цен во всех регионах присутствия компании. Второй — динамика вывода на рынок нового ассортимента. В четвёртом квартале мы намерены существенно нарастить его объём».