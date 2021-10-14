«Брусника» увеличила поступления от продаж и объём ввода недвижимости с начала года

Ведущий российский девелопер, новосибирская компания «Брусника» рассказала об операционных результатах работы. По итогам девяти месяцев 2021 года поступления компании от продаж увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а объём ввода недвижимости вырос на 82%.
Компания «Брусника» публикует операционные результаты третьего квартала и девяти месяцев 2021 года.
Ключевые показатели девяти месяцев 2021 года:
Объём зарегистрированных договоров составил 198,1 тыс. кв. метров, что практически совпадает с результатами аналогичного периода 2020. В денежном выражении объём договоров увеличился на 15% до 17,8 млрд рублей.
Доля договоров, заключенных с использованием ипотеки составила 60% (63% по итогам трех кварталов 2020).
Общий объём поступлений денежных средств от продажи недвижимости составил 18,5 млрд рублей (16,6 млрд поступили на эскроу-счета), что на 22% выше показателя девяти месяцев 2020.
Объём ввода недвижимости увеличился на 82% по отношению к аналогичному периоду 2020 и достиг 220,8 тыс. кв. метров.
Операционные результаты. Девять месяцев 2021
Ключевые показатели третьего квартала:
Объём зарегистрированных договоров составил 43,4 тыс. кв. метров или 4,4 млрд рублей, что ниже показателей аналогичного периода 2020 года на 49,9% и 37% соответственно.
Средняя цена реализованной недвижимости за год приросла на 26% и составила 101 тыс. рублей за кв. метр.
Доля договоров, заключенных с использованием ипотеки, составила 61% (69% по итогам третьего квартала 2020-го).
Общий объём поступлений денежных средств от продажи сократился на 23% к аналогичному периоду 2020-го и составил 5,3 млрд рублей (4,7 млрд из них поступили на эскроу-счета).
Компания ввела в эксплуатацию 95,1 тыс. кв. метров недвижимости, что на 56% выше показателя третьего квартала 2020-го.
Операционные результаты. Третий квартал 2021
Главные события и качественные изменения, произошедшие в третьем квартале:
10 сентября мы получили разрешение на ввод третьей очереди в Первом квартале. В настоящий момент доля переданных объектов в рамках очереди превышает 80%.
Земельный банк Московского региона был пополнен за счет приобретения участка площадью 28 га в Нахабино (Красногорск, Московская область).
Жюри федеральной премии «ТОП ЖК» признало Бруснику «Лучшим инновационно-стимулирующим застройщиком России».
Мы приступили к реализации крупного эко-проекта в Тюмени — ревитализации озера. Мы рассчитываем восстановить его связь с подземными водами и создадим качественное пространство в прибрежной зоне.
«В рамках реализации стратегии «Брусники» в Московском регионе мы продолжили успешно реализовывать текущие проекты и вести работу по пополнению земельного банка, — прокомментировал директор по стратегическим финансам и инвестициям Брусники Андрей Никитин. — На результаты продаж по итогам девяти месяцев влияние оказали два фактора. Первый — существенное повышение в третьем квартале средних цен во всех регионах присутствия компании. Второй — динамика вывода на рынок нового ассортимента. В четвёртом квартале мы намерены существенно нарастить его объём».
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