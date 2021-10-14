32 тысячи ветеранов Новосибирской области задействованы в патриотическом воспитании

В Новосибирской области 32,5 тыс. ветеранов задействованы в патриотическом воспитании молодежи, сообщает правительство региона.

С января 2021 года на территории Новосибирской области началась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Новосибирская область)» нацпроекта «Образование». В этом проекте впервые особо выделена роль взрослых наставников в воспитании подрастающего поколения. Проект реализуется совместно с министерством образования Новосибирской области.

По данным пресс-службы правительства региона, в Новосибирской области в патриотическом воспитании молодёжи задействованы 32,5 тыс. ветеранов. Третий год подряд областной совет ветеранов побеждает в конкурсе на оказание общественно-полезных услуг. В течение 2021-2022 годов совет будет оказывать услуги по девяти наиболее актуальным и востребованным для пожилых людей направлениям. На это выделена областная субсидия в размере 39 млн рублей в год.

Губернатор Андрей Травников и первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров приняли участие в работе II пленума Новосибирского областного совета ветеранов, который проходит в рамках декады пожилого человека.

«Радует, что непростая обстановка, с которой мы столкнулись в последнее время, никак не повлияла на активность и сплочённость ветеранских организаций Новосибирской области. Это — хороший знак в преддверии юбилейного для новосибирской ветеранской организации года — в 2022-м она отметит своё 50-летие. Вы задаёте тон в работе всем другим общественным организациям региона. Три года назад мы запустили механизм финансирования оказания общественно-полезных услуг. Этот инструмент оказался абсолютно рабочим, прикладным и дающим эффект. Я поручил минрегионполитики распространить практику использования такого механизма на другие общественные организации, имеющие широкую сеть на территории Новосибирской области. Конечно же, инструмент требует развития и совершенствования, поэтому я даю поручение минсоцтруда и минрегионполитики по актуализации этого перечня, в том числе — по включению мероприятий патриотического воспитания в список общественно-полезных услуг», — отметил глава региона.

За заслуги в развитии ветеранского движения и активную общественную деятельность Андрей Травников наградил выдающихся членов областного совета ветеранов Почётными грамотами губернатора Новосибирской области.

Напомним, в рамках декады пожилого человека жители региона в возрасте от 65 лет получили подарки за вакцинацию от коронавирусной инфекции.