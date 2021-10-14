Спикера Законодательной Думы выбрали в Томской области

В Томской области прошли выборы председателя Законодательной Думы региона VII созыва. Спикером областного парламента в очередной раз стала Оксана Козловская, находившаяся в этом статусе с 2011 года.

Председателем Томской областной думы переизбрана представитель «Единой России» Оксана Козловская, тайное голосование прошло на сессии регионального парламента 14 октября. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, кандидатуру Козловской поддержали 28 депутатов из 39.

На пост спикера областной думы также выдвигались Алексей Фёдоров от КПРФ, получивший девять голосов, и Леонид Терехов, представляющий ЛДПР – за него проголосовали двое.

Вице-спикером законодательного органа был избран Александр Куприяец, занимающий этот пост с 2003 года. За него также проголосовало 28 человек. Секретарь томского отделения КПРФ Наталья Барышникова на сессии предложила выбрать сразу двух заместителей председателя, но это предложение было отклонено.

Оксана Козловская избирается на пост председателя Законодательной Думы Томской области уже в третий раз, впервые она возглавила областной парламент в 2011 году. Ранее Козловская занимала должность вице-губернатора региона.

В 2019 году в отношении сына Оксаны Козловской, предпринимателя Михаила Волохова, было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег при строительстве жилья для офицеров Северска. После нескольких смен территориальной подследственности, в том числе на Новосибирск, дело было возвращено в прокуратуру региона.

По итогам выборов, которые прошли в Томской области в сентябре, в региональный парламент прошли 27 представителей «Единой России» (64%), семь депутатов от КПРФ (17%), по три человека от «Справедливой России – За правду» и ЛДПР (по 7%) и двое от партии «Новые люди» (5%).

Напомним, выборы в местные органы власти прошли в ряде сибирских регионов 17-19 сентября вместе с голосованием в Госдуму. Депутатов регионального парламента выбирали в Алтайском и Красноярском краях, а также в Омской и Томской областях.