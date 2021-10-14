Глава ВТБ объявил о создании собственной ESG-платформы группы

О создании ESG-платформы в преддверии первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» объявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Это полностью открытая инфраструктура для ESG-трансформации, включающая комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления.

ESG (environmental, social, governance) – это принцип ведения хозяйственной или инвестиционной деятельности в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и с учетом ее благоприятного влияния на окружающую среду и общество. Таким образом ESG-инвестор будет покупать только такие инструменты, эмитенты которых придерживаются этих практик или же целевые инструменты, которые выпущены под экологические или социальные проекты.

По информации ВТБ, цель платформы — в режиме одного окна обеспечить доступ пользователей к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет семьям с детьми и пенсионерам. Отдельное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов – оптимизация долговой нагрузки, рефинансирование, создание подушки безопасности, переход к регулярным и эффективным сбережениям и инвестициям.