Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, которое прошло 13 октября, заслушали предложение муниципалитета и Сибирской генерирующей компании (СГК) о применении схемы альтернативной котельной и переводе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения по аналогии с Красноярском и Барнаулом, что повлечет за собой рост тарифов.

Как отметил в своем докладе начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев, уже третий год отопительный сезон в городе проходит очень напряженно. «Во время нашей подготовки к отопительному сезону мы выявляем все больше дефектов. Их общее количество за год на сегодня составляет 4 000. По сути сейчас ремонтируются сети, которые по всем техническим нормативам должны давно быть заменены, а мы пытаемся продлить их срок. Именно поэтому перекладка сетей — это основная задача на сегодня. Но пока ее исполнить невозможно из-за отсутствия средств. Если не принять кардинальных решений сейчас, мы будем все хуже входить в отопительный период», — обратился к депутатам Дмитрий Перязев.

Он напомнил, что в 2016 году была попытка повысить тарифы на теплоснабжение и водоотведение в размере 15% для того, чтобы полученные средства направить на перекладку сетей. Но поскольку это привело бы к резкому росту тарифа, то это решение принято не было.

Начальник департамента ЖКХ уточнил, что за основу расчета предельного уровня цены за тепловую энергию предлагается взять метод альтернативной котельной. «На сайте Минэнерго РФ имеется калькулятор расчета стоимости одной гигаколории для всех городов, учитывая это, СГК предложило поэтапно, в течение 10 лет увеличение тарифа на 2,9 % – дополнительно к показателю, утвержденному департаментом по тарифам области и отражающему уровень инфляции в Новосибирской области. Это даст возможность дополнительного привлечения в систему теплоснабжения города порядка 15 млрд рублей, основные средства из которых планируется направить на перекладку тепловой сети города. При этом все обязательства по реконструкции теплосетевого комплекса, которые возьмет на себя СГК в рамках альтернативной котельной, будут закреплены в схеме теплоснабжения города, а их исполнение будет контролировать Минэнерго РФ», – заверил он.

Дмитрий Перязев также напомнил, что эта схема применяется в соседних городах: Барнауле, Красноярске, Бийске, Рубцовске, где уже перешли на ценовую зону теплоснабжения.

Заместитель генерального директора — директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков добавил, что инвестиционный налоговый вычет, который получит компания при реализации проекта за 10 лет составит 3,3 млрд рублей. «При благоприятном развитии событий, при принятии этого предложения, мы рассчитываем войти в ценовую зону с 1 июля 2022 года. Сейчас тариф за Гкал тепла составляет 1339 рублей без НДС и 1505 рублей с НДС, со второго полугодия 2022 года он составит 1606 рублей с НДС и плавно, за 10 лет тариф вырастет до 3450 рублей за Гкал с НДС», — уточнил он, добавив, что в домах, оборудованных приборами учета, суммы будут незначительно, но меньше.

Переход на альтернативную котельную, по его словам, призван позволить в ближайшие десять лет привлечь в бюджет города дополнительно порядка 15 миллиардов рублей, которые будут направлены на перекладку тепловых сетей, которые на текущий момент практически использовали свои ресурсы. В связи с этим, мэрия города и СГК планируют подписать совместное обращение к региональным властям по внесению Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения.

Депутаты ЗС в свою очередь высказали обоснованные сомнения в том, что переход в ценовую зону теплоснабжения поможет высвободить достаточные ресурсы для замены теплосетей в городе. Депутат Вячеслав Илюхин отметил, что за последние 16 лет уровень износа теплосетей в Новосибирске всегда называется в размере 70-75 процентов. «Хочется услышать к какой цифре мы придем при реализации этой программы?» – высказался депутат. Андрей Колмаков ответил, что за десять лет процент износа теплосетей может быть снижен до 50 процентов. А еще одной из задач станет снижение потерь тепла за счет обновленных теплосетей.

«16,5 миллиарда – на перекладку сетей. А первичны деньги или километры? – задался вопросом депутат Евгений Смышляев. – Чтобы не получилось, что через пять лет цены изменились, и не хватило нам на это». Дмитрий Перязев ответил, что перекладка сетей и реконструкция тепловых пунктов будет отражаться в схеме теплоснабжения города и актуализироваться один раз в год.

«Безусловно, время подошло, – признал необходимость замены городских теплосетей первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панфёров, – Однако, я призываю докладчиков перевести все в доступную, публичную плоскость, чтобы люди понимали, что планируется делать, какова экономическая составляющая, и к чему в итоге придем».

Члены комитета предложили раз в полгода заслушивать доклад энергетиков о проделанной работе и использовании денежных средств, полученных от перехода города на альтернативную котельную.

«Главная проблема в городе при переходе к отопительному сезону – это теплоснабжение, трассы, которые имеют повышенный износ. Поэтому мэрия пытается использовать этот новый механизм. Однако, надо иметь понятную систему управления, а на это требуется время. И сейчас главный вопрос не в повышении тарифов, а то, насколько качественно изменится состояние теплосетей», — подчеркнул председатель комитета Александр Терепа.

Напомним, что за последнее время значительно увеличилось количество претензий к деятельности Сибирской генерирующей компании. 13 октября прокуратура Новосибирска инициировала проверку: надзорное ведомство выясняет, допускались ли нарушения при подготовке к отопительному сезону. Речь об участке улицы Семьи Шамшиных в Новосибирске, на котором в результате прорыва трубопровода провалился асфальт, в образовавшуюся яму упали два автомобиля, ещё один зацепился за край «пропасти» колесом. Аварийный участок коммуникаций был временно отключен, в результате чего теплоснабжение перестало поступать в 21 многоквартирный дом и три больницы. В мэрии Новосибирска сообщили, что в связи с устранением аварии участок улицы Семьи Шамшиных от Фрунзе до Ядринцевской закрыт для передвижения автотранспорта до окончания работ.

Ранее в этом месяце аналогичные случаи провала асфальта имели место на улице Ватутина и на проспекте Димитрова. 14 октября из-за прорыва трубы был обесточен БЦ «Партнер» на улице Орджоникидзе. Кроме того, на прошлой неделе сразу несколько дней не работал сайт Сибирской генерирующей компании, что вызвало многочисленные проблемы как у физических, так и юридических лиц – клиентов организации.