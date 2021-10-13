«Внутренние органы изнашиваются»: новосибирский врач рассказал, что коронавирус приближает старение

Одним из последствий коронавирусной инфекции может быть ускорение процессов старения, рассказал реаниматолог новосибирской больницы №12 Дмитрий Лайвин в прямом эфире в среду. Он также сообщил, что заболевание всё больше молодеет.

Главный внештатный специалист минздрава Новосибирской области по паллиативной помощи, реаниматолог городской клинической больницы №12 Дмитрий Лайвин рассказал о последствиях коронавирусной инфекции в прямом эфире группы регионального правительства «ВКонтакте» 13 октября.

По словам врача, от последствий нового дельта-штамма коронавируса всё чаще страдают молодые люди – если во время первой волны среди пациентов «ковидных» госпиталей в основном были представители старшего поколения, то начиная с третьей в медучреждения стали попадать больные моложе 40 лет.

При этом, по словам реаниматолога, молодые пациенты рискуют не только оказаться на больничной койке, но и быстрее состариться.

«Переболевшие молодые пациенты просто становятся стариками. Они все говорят о тяжелейшей усталости, потому что коронавирус сокращает жизнь человека — где-то год за пять и год за десять лет. Внутренние органы изнашиваются», — пояснил врач во время прямой трансляции, подчеркнув, что во избежание последствий заболевания необходимо прививаться.

Дмитрий Лайвин также рассказал, что в отделение паллиативной помощи часто попадают люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме. Среди осложнений таких больных – сильное поражение центральной нервной системы, кардиомиопатия и тяжёлая лёгочная недостаточность. Он напомнил, что паллиативная помощь оказывается тем пациентам, которых вылечить уже нельзя.

Напомним, в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию и QR-коды для посещения общественных мест в связи с коронавирусом. «Континент Сибирь» разбирался, к чему приведут новые эпидемиологические меры.