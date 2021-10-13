Коллективный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области достиг 77%

В Иркутской области определили показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. К 13 октября он составил 77%.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области завершили очередной этап исследования, в результате которого определили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди жителей региона. К 13 октября он составил 77%, что в 1,7 раз больше, нежели в марте – тогда он равнялся 46%.

Об этом сообщила журналистам в среду заместитель руководителя ведомства Наталья Поталицина.

«Коллективный иммунитет по результатам пятого этапа [исследования] составил чуть больше 77% от той когорты, которую мы изучили», — рассказала специалист, пояснив, что речь идёт как о вакцинированных, так и о переболевших жителях региона (цитата по REGNUM).

По данным оперативного штаба по 13 октября, в Иркутской области подтверждено 114 тыс. 470 случаев коронавирусной инфекции, умерло 5 085 человек. В инфекционных стационарах лечатся 3 605 пациентов. Ежесуточных прирост заболевших COVID-19 в регионе составляет порядка 400 человек.

Напомним, в Новосибирской области введены обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения ряда общественных мест.