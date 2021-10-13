На стройке нового ЛДС в Новосибирске начали утеплять кровлю

На стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске стартовало обустройство кровли будущей ледовой арены. Конструкция будет состоять из устойчивых к повреждениям металлических панелей.

Строители многофункциональной ледовой арены в Новосибирске приступили к обустройству фальцевой кровли, работы начались с выкладки утеплителя. О новом этапе стройки сообщили в правительстве региона 13 октября.

Конструкция кровли будет состоять из специальных металлических панелей, обладающих высокой жёсткостью и стойкостью к агрессивным воздействиям химических веществ и истиранию, а также низкой пористостью. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, такой материал широко используется при строительстве общественных зданий, в частности, предназначенных для массового скопления людей, и объектов транспортной инфраструктуры.

Технологию укладки кровли планируется применить сначала на малых аренах, а затем на основной.

Помимо этого, на объекте заливают полы, устраивают основание ледового корта тренировочной арены и профлист на кровле основной арены, а также монтируют металлические конструкции фасада основной арены. Кроме того, идёт работа с системами отопления, вентиляции и водоснабжения.

По словам председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Новосибирской области Александра Терепы, у строителей есть все шансы уложиться в сроки и сдать объект в эксплуатацию осенью 2022 года.

«Проблемные вопросы есть, но перспектива уложиться в сроки – реальна, если этому придать нужную динамику, насытить ресурсами – трудовыми, финансовыми, технологическими, грамотным менеджментом. Если понадобятся какие-то решения, связанные с привлечением ресурсов и с задействованием дополнительных потенциалов, здесь законодательное собрание может пригодиться для принятия решений», – сказал Александр Терепа во время посещения стройплощадки, где он побывал в среду вместе с министром строительства региона Иваном Шмидтом.

Как отметил председатель комитета, перед генподрядчиком стройки – ООО «ЭлинАльфа» — стоит задача наращивать темпы работ, соблюдать намеченный график и увеличивать число строителей. Сейчас на объекте занято около 550 человек.

Напомним, на прошлой неделе хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов в своём Telegram-канале предположил, что новый ЛДС не сможет принять матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году из-за затягивания сроков работ и периодически возникающих на стройке проблем. Ранее ряд компаний отказались от поставки материалов на объект, арбитражный суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве одного из подрядчиков работ, кроме того, на стройплощадке было выявлено мошенничество с госконтрактами. При этом, как уверяют областные власти, работы должны быть завершены в срок за счёт графика, который изначально предусматривал большой временной запас.