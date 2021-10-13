В каких селах Омской области теперь доступен скоростной интернет от МТС

МТС сообщает о запуске сети LTE в шести поселках Омской области, где в общей сложности проживают около семи тысяч человек.

«В первой половине 2021 года мы активно «строились» в области, чтобы жителям малых и удаленных населенных пунктов были доступны все интернет-сервисы, которыми пользуются горожане, – отмечает директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин. – Мы продолжим закрывать «белые пятна» на карте региона, и до конца года обеспечим высокоскоростным мобильным интернетом еще несколько десятков населенных пунктах в районах области»

Скоростной интернет от МТС появился в селах, где раньше была только голосовая связь МТС: Сосновка (Азовский немецкий национальный район), Михайловка (Кормиловский район), Астыровка (Горьковский район), Антоновка (Нижнеомский район), Буняковка (Одесский район), также в селе Моховой Привал Муромцевского района, история которого насчитывает более трех веков.

С помощью мобильного интернета появилась возможность, не выезжая в город, оформлять необходимые документы через госуслуги, проконсультироваться с врачами онлайн при помощи специальных приложений.