Девять человек скончались от COVID-19 за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались девять человек в возрасте от 65 до 87 лет.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в Новосибирской области за сутки от заболевания скончались пять женщин в возрасте от 67 до 87 лет и четверо мужчин в возрасте от 65 до 82 лет. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 3 149 человек.

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 191 жителя Новосибирской области. В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 2 523 пациента, в отделениях реанимации находятся 277 человек. Аппарат ИВЛ требуется 40 пациентам.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев COVID-19, от заболевания скончались 26 пациентов. В инфекционных госпиталях от коронавируса лечатся 3 411 человек. Тяжело переносят заболевание 750 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 280 жителей региона.

В Кузбассе, по данным на 13 октября, за сутки выявили 173 случая заражения коронавирусом, умерли пять человек. Медицинскую помощь в регионе получают 1 199 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 346 человек.

В связи с новым всплеском заболеваемости в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В конце октября в регионе также начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций. За счет новых ограничительных мер региональные власти ожидают рост числа вакцинированных от COVID-19 жителей. Прививку поставят около 275 тыс. граждан.

Отметим, ученые и медики сообщают о высоком риске инфарктов и инсультов у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. По словам специалистов, приоритет в предотвращении болезней сердца отводится вакцинации от коронавируса.