Круглосуточная связь с гражданами организована в Следственном комитете России

В Следственном комитете России действует круглосуточный Информационный центр для оперативной связи с гражданами, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Следственном комитете России организован Информационный центр. Подразделение работает в круглосуточном режиме для оперативной связи с гражданами.

Сотрудники Информационного центра СК РФ незамедлительно реагируют на сообщения людей, обратившихся по номеру телефона подразделения или в социальных сетях. Уточняется, что сообщить о своей проблеме также можно через приемную председателя СК РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Телефонная линия центра работает в круглосуточном режиме по номеру +7-800-100-12-60. В зависимости от темы вопроса на звонки отвечают операторы линий центра «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация». Отмечается, что новое подразделение создано председателем СК России Александром Бастрыкиным.

«Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения — Информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию», — указано в сообщении.

Официальные страницы Информационного центра представлены в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и «Одноклассниках».