В Заксобрании Новосибирской области представили нового руководителя аппарата

Сергей Гарцуев вступил в должность руководителя аппарата Заксобрания Новосибирской области. В его обязанности входит координация и контроль деятельности всех структурных подразделений аппарата Законодательного собрания региона.



О состоявшемся назначении на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Закондательного собрания Новосибирской области, которое прошло 13 октября, объявил председатель комитета Александр Терепа.

«На должность руководителя аппарата ЗС Новосибирской области с 5 октября назначен Сергей Гарцуев», — уточнил он.

Сергей Гарцуев с декабря 2006 года занимал должность начальника управления финансов и налоговой политики Новосибирского района Новосибирской области. Последний год, до вступления в должность руководителя аппарата Законодательного собрания, работал председателем Совета депутатов Новосибирского района.

Напомним, что 1 октября, на сессии Совета депутатов Новосибирского района Сергей Гарцуев сложил с себя депутатские полномочия и полномочия председателя Совета депутатов Новосибирского района в связи с переходом на работу в Законодательное собрание региона. Депутаты единогласно поддержали решение Гарцуева и тайным голосованием избрали нового председателя. Им стал единоросс Сергей Зубков.