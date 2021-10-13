Управление ФАС по Новосибирской области признало рекламораспространителя виновным в распространении спам-звонков за звонки с предложением услуг «Альфа-Банка».

Предупреждение было вынесено не самому банку, а обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес Телеком», которое осуществляло «веерный» обзвон телефонных номеров с рекламой кредитных карт «Альфа-Банка», причем подавало все в качестве «эксклюзивного предложения».

Напомним, что согласно закону 38-ФЗ «О рекламе», распространение рекламных предложений через сети связи возможно только в случае предварительного согласия абонента на получение рекламных сообщений. Доказательство такого согласия обязан предоставить распространитель рекламы. Если получатель свое согласие отзовет, распространитель обязан немедленно прекратить отправку ему рекламных сообщений. Чаще всего за нарушение этого правила контролирующие органы ограничиваются предупреждением.

Среди отраслей, которых антимонопольная служба чаще других ловит на подобных нарушениях, финансовые организации занимают одно из первых мест.

По оценке специалистов в сфере информационной безопасности, борьба со спамом входит в число наиболее востребованных сегодня компетенций, данные средства по-прежнему пользуются высоким спросом.

Ранее УФАС по Новосибирской области уже выносило аналогичное предупреждение о недопустимости распространения спама ООО «Эльвиста», которое также проводило «веерные» обзвоны абонентов.