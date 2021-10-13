Объем средств на ремонт дорог в Новосибирской области увеличат на 3,6 млрд рублей

Власти Новосибирской области по итогам 2021 года увеличат объем средств на ремонт дорог на 3,6 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

По итогам 2021 года на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в Новосибирской области направят 21,2 млрд рублей, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) — 5,1 млрд рублей.

«Это на 3,6 млрд рублей больше, чем в 2020 году, за счет увеличения финансирования из федерального бюджета в 2021 году на строительство мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Он добавил, что в текущем году в регионе запланировано отремонтировать, капитально отремонтировать и реконструировать с учетом дополнительных средств из регионального и федерального бюджетов 460,9 км дорог, в том числе по нацпроекту БКД — 315,9 км, что на 56,9 км больше, чем в прошлом году.

По данным министра транспорта региона, по состоянию на конец сентября в Новосибирской области введено в эксплуатацию 48 из 100 запланированных в нацпроекте объектов, работы на остальных планируется завершить к 29 октября. Контрольный срок ввода по нацпроекту — 1 декабря.

«Имеющиеся отставания от графиков выполнения компенсируются ускоренными темпами работы подрядчиков, за которыми усилен контроль со стороны заказчиков и Минтранса Новосибирской области. Ввод объектов, их кассовое исполнение, а также достижение целей и показателей по итогам 2021 года будет обеспечено в полном объеме», — сказал Анатолий Костылевский.

Напомним, в начале июля в рамках финансирования дорожного ремонта в субъектах РФ Новосибирская область получила федеральную поддержку в размере 600 млн рублей.