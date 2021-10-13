В Новосибирске надвинули 380 метров пролетного строения четвертого моста

В Новосибирске смонтировали и надвинули 380 метров пролетного строения моста через реку Обь.

Строительный дивизион группы «ВИС» ведет 10 стадию надвижки пролетного строения четвертого моста в Новосибирске. За месяц на площадке надвинули 50 метров пролетов сооружения.

«К сегодняшнему дню надвинуто 380 погонных метров конструкции при общей ее длине 776 метров. После завершения очередной из 16 стадий надвижки мост станет еще на 50 метров ближе к правому берегу. Всего с марта 2021 года собрано 5 694 тонн металлоконструкций, включая аванбек», — уточняет пресс-служба «ВИС».

Также на правом берегу Оби продолжается строительство 114-метрового пилона, который будет удерживать вантовую часть моста. Уточняется, что к сегодняшнему дню монолитное тело правой стойки пилона отлито на высоту 44 метра, левой стойки — на 32 метра.

В пресс-службе группы отметили, что четвертый мост в Новосибирске возводят по концессионному соглашению с софинансированием из федерального бюджета. Доля внебюджетных средств в капитальных затратах составляет более 20%.

Напомним, работы по возведению сооружения планируется завершить в 2023 году. Уже к концу 2022 года на мосту запустят техническое движение.

В конце сентября из-за строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске на несколько часов отключили от электроснабжения ЖК «Весна», «Венеция» и «Ясный берег».