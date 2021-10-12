Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников и президент Альфа-Банка Олег Сысуев, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках сотрудничества будут реализованы федеральные и региональные государственные программы на территории Новосибирской области, а также совместные проекты, оказана поддержка инновационному развитию промышленного комплекса, техническому перевооружению и модернизации предприятий Новосибирской области.

«Альфа-Банк в Новосибирской области присутствует не первый год, только физических лиц-держателей карт больше 240 тысяч, это серьезная доля рынка. Тем не менее, в плане мероприятий, который мы подписали, есть ряд направлений, о развитии которых мы договорились», — сказал Андрей Травников.

Он добавил, что правительство Новосибирской области заинтересовано в участии банка в программах льготного кредитования — это касается агропромышленного комплекса, кредитование и финансирование проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с центром «Мой бизнес».

«Также мы заинтересованы в продолжении финансирования нашего жилищного строительства, тем более, что на пороге – запуск нового инструмента «Комплексное развитие территорий», — отметил Андрей Травников.

По словам президента Альфа-Банка Олега Сысуева, банк развивает строительную отрасль региона за счет реализации сделок проектного финансирования застройщиков.

«На сегодня мы реализуем проекты на сумму 7,2 млрд руб., рассматриваем ряд сделок с потенциалом 9 млрд руб. Альфа-Банк работает и в области ипотечного кредитования. На текущий момент 4000 новосибирских семей улучшили свои жилищные условия, сумма выдачи кредитных средств составила 10 млрд рублей, включая программу господдержки»,— сказал Олег Сысуев.

Альфа-Банк включился в реализацию программы льготного кредитования проектов по развитию туризма на территории региона в рамках постановления правительства РФ. Подписан первый проект на 1 млрд рублей и рассматривается ряд проектов с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. До конца года в рамках соглашения банк запланировал поддержку бюджетных организаций области в размере 6 млн рублей. На конец года сумма поддержки составит 12 млн рублей.

Стороны также договорились о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях обеспечения стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и населения Новосибирской области.