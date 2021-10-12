178 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в Новосибирской области за сутки зарегистрировали 178 случаев заражения COVID-19.

По данным на 12 октября, в Новосибирской области за сутки от заболевания скончались тринадцать человек: шесть женщин в возрасте от 43 до 87 лет, а также семеро мужчин в возрасте от 55 до 74 лет. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 3 140 человек.

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 178 жителей Новосибирской области (днем ранее — 174). В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 483 пациента, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации лечатся 292 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 38 пациентам.

В Кузбассе за последние сутки выявили 171 случай заражения коронавирусом, скончались семь человек. Медицинскую помощь получают 1 199 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 716 человек.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 306 случаев COVID-19, от коронавируса скончались 30 пациентов. В инфекционных госпиталях находятся 3 311 человек с диагнозом COVID-19. Тяжело болеют 704 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 259 жителей региона.

Напомним, в связи с новым всплеском заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области готовятся к перепрофилированию медучреждений в инфекционные госпитали. В регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, с 25 октября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и ряда организаций.

Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 1,3 млн человек — это 60% от взрослого населения Новосибирской области. По последним данным, в области однократно привиты более 757 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 712 тыс. жителей региона.