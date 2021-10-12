Известный новосибирский девелопер продаёт торговый павильон на вокзале

Новосибирская строительная компания «Отелит» выставила на продажу торговый павильон с арендаторами возле железнодорожного вокзала на площади Гарина-Михайловского. Стоимость объекта – 73,7 миллиона рублей.

Как говорится в объявлении на сайте AVITO, объект площадью 330 кв. м сдан под продажу фастфуда, одежды, фруктов и т.д. Доходность с аренды составляет около 1,4 млн руб. в месяц при стоимости аренды земельного участка в 120 тыс. 987 руб. в месяц.

Девелопер предложил остаться управляющей компанией объекта и обеспечивать его уборку и техническое обслуживание, а также помогать со сдачей площадей в аренду за отдельную плату.

ООО «Отелит» возглавляет Евгений Бурденюк. Компания на рынке с 2004 года, занимается строительством и управлением коммерческой недвижимостью, а также привлечением инвестиций. В её управлении находится 150 объектов и более 800 помещений по Новосибирской области.

Напомним, в августе в Новосибирске выставлялся на продажу торговый центр «Лазурный» группы компаний «Отелит» на улице Высоцкого площадью почти 5 тыс. кв. м, который Бурденюк называл самым большим и важным объектом компании. Кроме того, в августе начали сносить торговый павильон на Речном вокзале, принадлежащий ООО «Верс», чей адрес совпадает с юридическим адресом «Отелита», а глава последнего входит в число владельцев общества (при этом владелец «Верса» Габдрашит Ягофаров является одним из соучредителей ООО «Отелит»). По данным мэрии Новосибирска, с 2017 года павильон незаконно занимал место возле набережной Оби.