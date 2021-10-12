Новосибирский производитель вентиляционного оборудования увеличил выработку в полтора раза благодаря нацпроекту

Новосибирская компания «НЕВАТОМ», выпускающая вентиляционное оборудование для промышленных площадок, офисов и частных домов, увеличила выработку на пилотном потоке на 67%, а также на треть сократила объём незавершённого производства. Такие результаты были достигнуты в рамках участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда».

Как рассказали в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), работающие на предприятии, выявили ряд проблем на пилотном потоке – изготовлении канальных вентиляторов. Они обратили внимание на неудобное размещение зон хранения материалов и заготовки на участке, которое приводило к лишним перемещениям, разную длительность операций при сборке изделий, а также простои участков из-за выходов оборудования из строя.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России за счёт внедрения технологий бережливого производства. В число участников нацпроекта сегодня входят более 46 новосибирских компаний, в том числе 17 — при поддержке Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. К 2024 году в проект должно войти более 190 предприятий региона.

Как сообщил руководитель проекта ФЦК Артём Мочнев, в результате применения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта на предприятии «НЕВАТОМ» перепланировали участок, разработали схему движения материальных потоков, перебалансировали работы между операторами и выстроили поток единичных изделий на сборке, а также внедрили инструменты автономного обслуживания оборудования.

«Благодаря этому, например, время простоев оборудования сократилось более чем в два раза», — цитирует АИР Артёма Мочнева.

По словам директора по производству компании «НЕВАТОМ» Андрея Васютина, участие в национальном проекте позволило предприятию достичь ключевых показателей на пилотном потоке.

«Благодаря реализации мероприятий нацпроекта выработка в потоке увеличилась на 67% с 0,36 до 0,60 единиц на человека в час, время протекания процесса уменьшилось на 67% с 72 до 48 часов, незавершенное производство сократилось на 33%. Мы видим, что достигнуты хорошие результаты, но впереди еще много работы. В дальнейшем мы планируем распространить полученный опыт на участки изделий из алюминиевого профиля, радиальных вентиляторов и круглых фасованных изделий. В конечном итоге, на каждого начальника участка мы предполагаем запускать по два проекта в год. Итого мы получим порядка 20 проектов по повышению производительности», — приводит слова Андрея Васютина пресс-службе АИР Новосибирской области.

Компания «НЕВАТОМ» поставляет более 2 тыс. наименований вентиляционной продукции. В компанию входят около 20 представительств в разных городах России.

Вентиляционные установки, изготовленные на предприятии, работают в том числе на монументе «Байтерек» в Астане и в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкеpа СО РАН. Один из крупнейших заказов компания выполнила для космодрома «Восточный».

По итогам 2020 года выручка предприятия составила 1,75 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что благодаря нацпроекту «Производительность труда» увеличила производство компания «Здравмедтех-Новосибирск».