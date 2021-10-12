Волонтеры Сбера помогли высадить 5 тыс. саженцев лиственницы в Новосибирской области

8 октября Сбер поддержал экологическую инициативу по восстановлению лесов – «Сохраним лес». В Новосибирской области волонтеры банка в составе областного волонтерского движения высадили в общей сложности 5 тысяч саженцев лиственницы на территории Искитимского лесничества.

Проект направлен на восстановление защитных лесов для борьбы с опустыниванием и заболачиванием регионов страны.

«Сбер входит в региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, – говорит управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – И это не номинальный статус: мы реализовываем собственные проекты по благоустройству окружающей среды и всегда поддерживаем экологические акции правительства региона, партнеров, клиентов. И этот вклад с каждым годом становится все более значительным».

Организатор акции – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, высадку деревьев открыл министр природных ресурсов и экологии Новосибирской Области Андрей Даниленко.

Участие в посадках деревьев – часть программы Сбера, которая называется «Сбереги планету». Она нацелена на повышение осведомлённости и вовлеченности сотрудников и населения страны в области ESG и объединяет все активности банка и его экосистемы по экологическим и социальным направлениям.