«Кузбассразрезуголь» определил лучших водителей нетехнологического транспорта

В канун Дня автомобилиста на предприятии сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь» прошёл конкурс профессионального мастерства среди водителей и слесарей нетехнологического автотранспорта ОСП «Автотранс». За призы сражались команды, представляющие структурные подразделения предприятия.

Как рассказали в пресс-службе компании, в конкурсе приняли участие семь команд, представляющих семь управлений структурного подразделения УК «Кузбассразрезуголь» ОСП «Автотранс». В составе каждой команды – четыре водителя и один автослесарь. В задания входили теория — правила дорожного движения и основы охраны труда и промышленной безопасности и практика — для водителей это управление легковым, грузовым автомобилями и автобусом, а для слесарей – основные ремонтные операции.

«Более половины участников конкурса сдали теорию без единого штрафного балла, – отметил заместитель директора по эксплуатации ОСП «Автотранс» Виктор Шевелёв. – Результаты практических этапов тоже достаточно плотные. В этом году на конкурсе много новых молодых лиц, но есть и опытные участники, побеждавшие не только на наших площадках, но и на городских и областных соревнованиях. Так что у новичков есть возможность если не выиграть конкурс, то получить настоящий мастер-класс».

По итогам двух соревновательных дней лучшие результаты в личном зачёте показал неоднократный призер и победитель прошлых лет Игорь Стрелковский (Управление «Кедровская автобаза»). Среди слесарей лучше всего с конкурсными заданиями справился Алексей Захаров (Управление «Бачатская автобаза»).

«Сегодня нам действительно пришлось доказывать профессионализм, – прокомментировал победитель конкурса Игорь Стрелковский. – Во время автобусного этапа погода оставляла желать лучшего: под колёсами снежная каша, окна запотевают, мокрый снег – видимость практически нулевая. Но здесь собрались ребята с первым классом: все категории плюс опыт. Нет видимости – проедем на профессиональном чутьё».

Первенство в командном зачете определила эстафета, на которую впервые в истории соревнований вышли не только водители, но и слесари. К четырём автомобильным этапам — УАЗ, автобус, грузовик и длинномер — жюри добавило ещё один – ремонтный.

В итоге первое место завоевала команда Кедровской автобазы, на втором месте оказалась команда Сартакинской автобазы, а третье разделили команды Калтанской и Краснобродской автобаз, набравшие равное количество баллов.