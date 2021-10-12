Сибирский производитель консервов вышел на рынок снеков

«Русская Ресурсная Компания-Сибирь», производящая мясные консервы, вышла на новый для себя рынок снековой продукции. Компания выпустила первую партию снеков под торговой маркой «Печенеги», запатентованной в конце 2020 года.

«В нашем ассортиментном портфеле это продукт-«десант», который позволит компании войти в растущую категорию снеков», – пояснила в ходе презентации директор «Русской Ресурсной Компании-Сибирь» Елена Бондаренко. По ее словам в компании уже получили первые положительные отзывы о продукте на фокус-группах. Сам продукт представляет собой комбо-набор, состоящий из баночки куриного паштета, хрустящих крекеров, ложечки-лопатки и антибактериальной салфетки.

Обосновывая свое решение, в компании пояснили, что сегодня рынок снеков растет на 3-5% в год. По прогнозам «РРК-Сибирь» эти темпы сохранятся еще как минимум 5 лет.

Позитивно оценивают перспективы рынка и аналитики. По данным исследования компании NeoAnalytics, в 2020 году объем рынка снеков в России превысил 270 млрд. руб. Наиболее крупным сегментом рынка являются картофельные чипсы. В NeoAnalytics прогнозируют, что к 2023 году объем розничного рынка снековой продукции в России в денежном выражении составит 345 млрд. руб.

С точки зрения целевой аудитории «РРК-Сибирь» фокусировалась на активных жителей больших городов: сотрудников офисов, студентов, фрилансеров, всех тех, кто большую часть времени проводит на рабочем месте, в дороге, на учебе и не имеет возможности полноценно поесть. Но при этом не готов употреблять вредную пищу.

Название продукта появилось после речи Владимира Путина в 2020 году. «Президент России в 2020 году выступил со знаменитой речью про печенегов, почти на следующий день мы подали регистрацию в Роспатент», – пояснил в ходе презентации директор по маркетингу «РРК-Сибирь» Дмитрий Петров. Разработкой упаковки продукта занималось агентство «Мелехов и Филюрин».

В настоящее время компания ведет переговоры о первых поставках продукции торговой марки «Печенеги» в региональные и федеральные торговые сети, на сети АЗС и маркетплейсы.

ООО «Русская Ресурсная Компания-Сибирь» — производитель мясных консервов и паштетов. Завод компании расположен в Бийске (Алтайский край), производственные мощности – до 40 млн банок в год. Компания выпускает продукцию под торговыми марками «Сила», «Мясорубка», «Мясной запас», «Тушим голод!», «Петя, закусывай», «Pessiko», «Kottiko», продуктовые серии «Алтайская» «Сибирская», «Помощники для кухни», а также мясную консервацию по заказу партнеров (СТМ). География продаж охватывает все регионы России, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Грузию.