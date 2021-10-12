В Новосибирске выделят дополнительные 10,5 млн рублей на охрану школ

Дополнительные 10,5 млн рублей выделят из городского бюджета Новосибирска на охрану школ, сообщает пресс-служба совета депутатов Новосибирска.

В ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике и образованию депутаты горсовета Новосибирска рассмотрели проект изменений в бюджет города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Одним из важных изменений в проекте решения стало увеличение средств на охрану общеобразовательных учреждений в размере 10,5 млн рублей. Уточняется, что на пересмотр финансирования этого направления народные избранники неоднократно заостряли внимание мэрии Новосибирска.

«Мы провели анализ размера заработной платы охранников в школах соседних регионов. Согласно планируемым изменениям в бюджете, Новосибирск примерно уравняется с ними, но этого все равно недостаточно. Ведь если у нас большой муниципалитет, то и заработные платы должны этому статусу соответствовать. Конечно, нам бы дотянуть уровень оплаты услуг по охране школ до 300-310 рублей в час, именно по таким расценкам работает Росгвардия. Сейчас мы этих цифр в бюджете не увидим, но к этому нужно стремиться», — сказал председатель комиссии по социальной политике и образованию Игорь Титаренко.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается как с членами профильной комиссии по бюджету и налоговой политике, так и с председателем городского совета Новосибирска.

По данным «Новосибирский новостей», средства в размере 10,5 млн рублей будут направлены в школы города уже в ноябре.

Напомним, накануне сотрудники полиции организовали проверку после сообщений об угрозе стрельбы в гимназии №15 в Новосибирске. В конце сентября правоохранители также проверяли информацию о планируемом нападении на колледж в Томске.