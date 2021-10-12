Более 60 тысяч соотечественников переехали в Новосибирскую область по региональной программе

В Новосибирской области при поддержке министерства труда и социального развития региона проводится планомерная работа по созданию комфортных условий для переселения соотечественников. За 12 лет действия соответствующей госпрограммы в регион переехали более 60 тысяч переселенцев из 26 стран мира.

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» действует в регионе с 2009 года, напомнили в областном правительстве. За это время в регион переселились более 61 тыс. человек.

Как отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, за годы реализации программы Новосибирская область стала одним из самых привлекательных регионов страны для проживающих за рубежом соотечественников.

«Новосибирская область по числу прибывших соотечественников устойчиво занимает первое место в Сибирском федеральном округе и четвёртое в РФ», – цитирует министра пресс-служба областного правительства 13 октября.

Заявления на участие в программе поступают из 26 стран мира. Больше всего в регион стремятся жители Казахстана, которые составляют 90% заявителей. Кроме того, Новосибирская область представляет интерес для переезда большого количества соотечественников из Украины, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Одна из особенностей и важный приоритет программы – привлечение в регион образованной молодежи. За 12 лет в регион переехали более 2,9 тысяч студентов.

Для участников программы предусмотрен целый ряд дополнительных мер социальной поддержки. На каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно предоставляется единовременная денежная выплата в размере 15 тыс. рублей, а школьники из многодетных и малоимущих семей обеспечиваются горячим питанием. Кроме того, талантливые студенты-соотечественники получают стипендии правительства Новосибирской области по 2,5 тыс. руб.

Также участникам программы компенсируются расходы по нострификации дипломов, переаттестации учёных степеней и других документов об образовании. Помимо этого, центры занятости населения региона оказывают помощь переселенцам в трудоустройстве.

Напомним, в 2016 году правительство Новосибирской области упростило условия вступления в программу переселения соотечественников для беженцев с Украины.