Правительство Новосибирской области подписало соглашение о сотрудничестве с Альфа-Банком

Надежда Яркова
 
Глава региона Андрей Травников (справа) и президент Альфа-Банка Олег Сысуев (слева) подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере
Глава региона Андрей Травников (справа) и президент Альфа-Банка Олег Сысуев (слева) подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере

Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк 12 октября подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников и президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

«Для нас безусловно важен новый этап нашего совместного сотрудничества, взаимоотношений банка с региональным правительством. Считаю, что подписание соглашения дает старт к этому, а в плане мероприятий, который мы подписали, есть ряд направлений, о развитии которых мы уже договорились», — отметил Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что со своей стороны, правительство заинтересовано в участии банка в различных программах льготного кредитования – это касается агропромышленного комплекса, кредитования и финансирования проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с центром «Мой бизнес».

«Также мы заинтересованы в продолжении финансирования нашего жилищного строительства, тем более, что на пороге – запуск нового инструмента «Комплексное развитие территорий». И наше соглашение с банком – не декларативный документ, а реальный план действий, о которых мы договорились на ближайшие годы», — уточнил он.

Президент, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев добавил, что банк развивает строительную отрасль Новосибирской области за счет реализаций сделок проектного финансирования застройщиков.

Травников и Альфа-Банк«На сегодня мы реализуем проекты на сумму 7,2 млрд рублей, рассматриваем ряд сделок с потенциалом 9 млрд рублей. Альфа-Банк работает и в области ипотечного кредитования. На текущий момент 4 000 новосибирских семей улучшили свои жилищные условия, сумма выдачи кредитных средств составила 10 млрд рублей, включая программу господдержки», — заявил Олег Сысуев.

Альфа-Банк также включился в реализацию программы льготного кредитовании проектов по развитию туризма на территории Новосибирской области в рамках постановления правительства РФ. Подписан первый проект на 1 млрд руб. и рассматривается ряд проектов с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. До конца года в рамках соглашения Альфа-Банк запланировал поддержку бюджетных организаций Новосибирской области в размере 6 млн рублей, а на конец года сумма поддержки составит 12 млн рублей.

Стороны договорились о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях обеспечения стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и населения Новосибирской области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  