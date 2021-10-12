Правительство Новосибирской области подписало соглашение о сотрудничестве с Альфа-Банком

Правительство Новосибирской области и Альфа-Банк 12 октября подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников и президент Альфа-Банка Олег Сысуев.

«Для нас безусловно важен новый этап нашего совместного сотрудничества, взаимоотношений банка с региональным правительством. Считаю, что подписание соглашения дает старт к этому, а в плане мероприятий, который мы подписали, есть ряд направлений, о развитии которых мы уже договорились», — отметил Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что со своей стороны, правительство заинтересовано в участии банка в различных программах льготного кредитования – это касается агропромышленного комплекса, кредитования и финансирования проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества банка с центром «Мой бизнес».

«Также мы заинтересованы в продолжении финансирования нашего жилищного строительства, тем более, что на пороге – запуск нового инструмента «Комплексное развитие территорий». И наше соглашение с банком – не декларативный документ, а реальный план действий, о которых мы договорились на ближайшие годы», — уточнил он.

Президент, Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев добавил, что банк развивает строительную отрасль Новосибирской области за счет реализаций сделок проектного финансирования застройщиков.

«На сегодня мы реализуем проекты на сумму 7,2 млрд рублей, рассматриваем ряд сделок с потенциалом 9 млрд рублей. Альфа-Банк работает и в области ипотечного кредитования. На текущий момент 4 000 новосибирских семей улучшили свои жилищные условия, сумма выдачи кредитных средств составила 10 млрд рублей, включая программу господдержки», — заявил Олег Сысуев.

Альфа-Банк также включился в реализацию программы льготного кредитовании проектов по развитию туризма на территории Новосибирской области в рамках постановления правительства РФ. Подписан первый проект на 1 млрд руб. и рассматривается ряд проектов с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. До конца года в рамках соглашения Альфа-Банк запланировал поддержку бюджетных организаций Новосибирской области в размере 6 млн рублей, а на конец года сумма поддержки составит 12 млн рублей.

Стороны договорились о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях обеспечения стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и населения Новосибирской области.