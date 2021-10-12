Алексей Додатко возглавил Заксобрание Красноярского края

Председателем нового состава Заксобрания Красноярского края избран Алексей Додатко, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председателем Законодательного собрания Красноярского края IV созыва избран секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко. Голосование состоялось на первой сессии Заксобрания Красноярского края 12 октября.

На должность председателя краевого парламента претендовали шесть депутатов, однако пять кандидатов взяли самоотвод, в том числе спикер Законодательного собрания предыдущего созыва Дмитрий Свиридов. Алексей Додатко остался единственным кандидатом на должность.

«После соблюдения всех необходимых процедур — утверждения кандидатов, формы бюллетеня и порядка работы — по результатам тайного голосования кандидатуру Алексея Додатко на должность председателя Законодательного собрания поддержали 48 депутатов из 51 присутствующих», — уточняет пресс-служба Законодательного собрания.

В краевой парламент вошли 52 депутата из шести партий: «Единая Россия» — 36 мандатов, КПРФ — 8, ЛДПР — 4, «Новые люди» — 2, по одному получили «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Зеленые».

Алексей Додатко родился 15 августа 1975 года. В 1997 окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (КрасГУ). Додатко работал в системе образования, администрации края. С 2004-го по 2008 год работал в региональном отделении партии «Единая Россия».

С марта 2008 года по сентябрь 2013 года был назначен вице-спикером городского совета депутатов Красноярска. В 2013-2014 годах был полномочным представителем губернатора Красноярского края в Центральном территориальном округе. С октября 2014 года Додатко назначен руководителем агентства печати и массовых коммуникаций края.