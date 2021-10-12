Новое оборудование появилось в новосибирской поликлинике по региональной программе

Новосибирская городская поликлиника №2 приобрела новое медицинское оборудование по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы». В 2022 году планируется продолжить оснащение медучреждения.

Как сообщили в правительстве региона 13 октября, благодаря региональной программе для поликлиники закуплены аппараты УЗИ, эндоскопическая система, цифровой флюорограф и другое техническое оснащение.

Оборудование, заложенное в программе на 2021 год, в медучреждение уже поступило. В том числе – новейший цифровой флюорограф «РЕНЕКС-Ф5000» и ультразвуковая система LOGIQ P, которые используются для диагностики пациентов.

«Мы заменили старый флюорограф, который стоял в главном корпусе на Московской, на новый. Проводили закупку мы, около 800 тысяч рублей сэкономили. Всё прекрасно, изображение сразу на компьютер пишется. Ещё часть оборудования тоже заменим на новое, например, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, – цитирует пресс-служба областного правительства главного врача городской клинической поликлиники № 2 Игоря Сабурова. – Но есть оборудование, которого у нас раньше не было или было недостаточно».

По словам врача, техническую базу поликлиники также укрепил новый аппарат УЗИ-диагностики. Это особенно важно с учётом того, что медучреждение обслуживает 130 тыс. человек.

На оснащение новосибирской городской поликлиники №2 в 2021 году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» направлено более 38 млн руб. На эту сумму было приобретено в том числе новейшее эндоскопическое оборудование общей стоимостью более 22 млн руб. Предполагается, что дооснащение медучреждения продолжится в следующем году.

В 2021 году в Новосибирской области стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы», утвержденная правительством региона. За пять лет её реализации планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тыс. единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц.

Ранее сообщалось о том, что до конца 2021 года в поликлиники Новосибирской области по региональной программе поступит более 600 единиц нового медицинского оборудования.