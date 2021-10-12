Новые ограничения в связи с коронавирусом официально введены в Хакасии

Власти Хакасии официально ввели новые меры эпидбезопасности в связи с коронавирусом. С 12 октября общественные места смогут посещать только те жители региона, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации или справка о недавнем перенесении заболевания.

Правительство Республики Хакасия внесло изменения в постановление о действующей режиме санэпидправил в связи рекомендациями оперативного штаба по наблюдению за коронавирусом.

Согласно нововведениям, с 12 октября ряд общественных мест региона можно посещать только при наличии сертификата о полном прохождении вакцинации либо справки о том, что человек переболел «ковидом» не больше полугода назад.

«На территории Хакасии устанавливаются временные ограничения на посещение общественных заведений. В списке — учреждения культуры и искусства, объекты спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатры, организации общественного питания и оказания бытовых услуг (бани, сауны). Посещать их беспрепятственно смогут лица, предъявившие либо сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, либо о том, что человек переболел COVID-19 не больше шести месяцев назад», — говорится в сообщении правительства республики.

Кроме того, несовершеннолетним разрешается посещать общественные места только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании.

Изменения вступают в силу сразу после публикации документа. Они будут действовать до 14 ноября. Дальнейшее продление ограничений будет зависеть от развития эпидемилогической ситуации, отметили в правительстве региона.

Напомним, ввести новые ограничения оперативный штаб рекомендовал властям Хакасии на прошлой неделе. Ужесточить меры эпидемиологической безопасности в ближайшее время планируют и в Новосибирской области. Речь идёт в том числе об обязательной вакцинации и QR-кодах для посещения общественных мест.