Два землетрясения произошли на Алтае в начале недели

Два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,2 зафиксировали в районе границы с Монголией на Алтае вечером в понедельник. По данным сейсмологов, землетрясения произошли в районе многолетнего очага сейсмоактивности.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, подземный толчок магнитудой 3,8 произошёл в 253 км к юго-западу от Горно-Алтайска 11 октября в 22:52 по местному времени (18:52 по мск).

Эпицентр землетрясения находился в 22 км на северо-запад от посёлка Бельтир и в 28 км на восток-северо-восток от посёлка Кош-Агач, примерно в 70 км от границы с Монголией. Интенсивность подземного толчка здесь составила 4,6 балла по шкале MSK-64.

Ещё один толчок произошёл здесь же в ночь на вторник в 23:24 по местному времени (19:24 по мск). Интенсивность в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

Как отмечают специалисты филиала геофизической службы, подземные толчки произошли на территории очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе более 15 лет. По мнению сейсмологов, в последние пять-десять лет здесь происходят интенсивные процессы горообразования.

Напомним, в начале года на границе России с Монголией произошло землетрясение, которое дало отголоски сразу в нескольких сибирских регионах.