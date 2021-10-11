Поликлинику на 920 посещений в смену возведут в Новосибирске

Василий Попов
 
Строительство поликлиники в Новосибирске
Фото Михаила Перикова

ООО «Седьмая концессионная компания» получила разрешение на строительство поликлиники № 7 в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщается на муниципальном портале Новосибирска.

ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС», получила разрешение на строительство одной из семи поликлиник по договору ГЧП. Медучреждение возведут на улице Пролетарской в Октябрьском районе Новосибирска.

В разрешении на строительство указано, что поликлиника будет иметь пять этажей, один из них — подземный. Общая площадь объекта составит 11,8 тыс. кв.м. Уточняется, что учреждение рассчитано на 921 посещение в смену. Стоимость строительства поликлиники оценивается свыше 1,8 млрд рублей. Срок действия разрешения рассчитан до 25 января 2023 года.

Напомним, ООО «Седьмая концессионная компания»  возводит семь поликлиник по проекту государственно-частного партнерства. В проект попали городские поликлиники №2, 7, 13, 18, 22, 16 и клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27, их общая мощность составит около 6,5 тыс. посещений в смену. Инвестиционная стоимость проекта составляет около 9 млрд рублей.

Начать строительство поликлиник планировалось в 2020 году, однако исполнитель перенес работы на 2021 год. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что учреждения, как и планировалось, будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года.

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