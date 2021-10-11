В Новосибирской области повторился рекорд суточной смертности от COVID-19

В Новосибирской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались пятнадцать человек. Это рекордный показатель суточной смертности от заболевания в регионе.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за сутки в Новосибирской области скончались девять женщин в возрасте от 54 до 85 лет, а также шестеро мужчин в возрасте от 47 до 95 лет. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 3 127 жителей региона.

За сутки заболевание подтвердилось у 174 человек (днем ранее — 180). В инфекционных стационарах с подозрением или диагнозом COVID-19 лечатся 2 359 пациентов, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек, искусственная вентиляция легких требуется 48 пациентам.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 305 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 29 человек. В инфекционных госпиталях от заболевания лечатся 3287 пациентов, еще у 480 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 642 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 258 человек.

В Кузбассе за сутки выявлено 179 случаев коронавируса, от заболевания умерли шесть человек. Медицинскую помощь получают 1 208 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 696 человек.

Напомним, в связи с новым всплеском заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области вновь готовятся к перепрофилированию медучреждений в инфекционные госпитали. В регионе наблюдаются тенденции к росту заболеваемости, из-за чего территориальное управление Роспотребнадзора порекомендовало ужесточить властям коронавирусные ограничения в области.

В регионе рассматривается вопрос об обязательной вакцинации населения от COVID-19 и введении QR-кодов для посещения общественных мест. Отметим, такие меры уже действуют в Хакасии.