Около 6 тысяч человек приняли участие в OpenBio-2021 под Новосибирском

Около 6 тыс. человек приняли участие в работе научной конференции и делового форума OpenBio-2021 в Кольцово Новосибирской области 5-8 октября. Об этом сообщает оргкомитет форума OpenBio.

Участниками восьмого комплекса отраслевых мероприятий в сфере биотехнологии, биофармацевтики и вирусологии OpenBio-2021 стали почти 6 тыс. человек в онлайн- и оффлайн-форматах. На мероприятии работали специалисты из 42 регионов России и 15 стран мира.

Перед участниками выступили ученые мирового уровня. Особое внимание на форуме уделили вирусологической повестке. Ведущие вирусологи и представители фармкомпаний продолжили прошлогоднюю дискуссию о противодействии пандемии COVID-19.

В ходе мероприятия на научном симпозиуме «ВИРОМ России», организованном по инициативе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», перед участниками выступил член Национальных академий наук США, России и Европы, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Евгений Кунин с докладом об эволюции вирусов. По словам заместителя гендиректора «Вектора» Александра Агафонова, логикой симпозиума было обсуждение необходимости усилий для подготовки к новым эпидемиям и созданию средств диагностики, профилактики и лечения.

«Проблема вирусов стала более острой, после последней пандемии. Мы все убедились, как один вид вируса может изменить устройство человеческого общения. Мировая экономика получила колоссальный урон. Но самые страшные потери – это 5 млн. человек, погибших от пандемии», – пояснил Александр Агафонов.

Широкое обсуждение развернулось на круглом столе, посвященному ВИЧ-инфекции. Эксперты из разных регионов России обсудили проблемы в получении помощи людьми, живущими с ВИЧ, стигматизацию, важность обеспечения ранней диагностики и приверженности терапии.

В ходе форума также состоялись дискуссии по вопросам долголетия, здоровья, снижения рисков в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний, обсуждения больших данных в проектах мегасайнс и взаимодействия между центром коллективного пользования «СКИФ» и будущим суперкомпьютерным центром «Лаврентьев».

OpenBio также стал площадкой для подписания соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм» и Ассоциацией биопредприятий Хоккайдо, Япония.

«Эволюция OpenBio отвечает на растущую потребность углубить диалог. На площадках поднимались серьезнейшие вопросы науки и ее стыковки с жизнью общества. Четырехдневный формат параллельной работы форума и конференции оправдал себя, планируем продолжать эту практику. Мы имеем возможность подключать топовых международных экспертов благодаря развитой онлайн-инфраструктуре OpenBio и новой архитектуре события. Отмечу расширение сотрудничества с «Вектором», площадка по вирому получила большое внимание со стороны прессы и научной общественности», — отметила руководитель OpenBio Юлия Линюшина.

Организатор OpenBio-2021: АНО «Инновационный центр Кольцово» при поддержке Правительства Новосибирской области и Администрации наукограда Кольцово. Соорганизаторы: ГНЦ ВБ «Вектор», Биотехнопарк Кольцово, Ассоциация «Биофарм», Новосибирский Государственный Университет.