Роспотребнадзор порекомендовал ужесточить «ковидные» ограничения в Новосибирской области

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области порекомендовало властям ужесточить эпидемиологические ограничения в регионе в связи с неблагоприятным прогнозом развития ситуации с коронавирусом. О конкретных мерах станет известно уже во вторник.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 11 октября глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил: ведомство направило властям региона предложения по ужесточению контроля за эпидемиологическими ограничениями.

Он отметил, что прогноз по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом в регионе неблагоприятный, поскольку наблюдаются тенденции к росту заболеваемости.

«Ситуация сложная. Поэтому мы направили губернатору на рассмотрение ряд предложений по ужесточению контроля за ограничительными мероприятиями» (цитата по «Интерфаксу»), — сказал Александр Щербатов, отметив, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе ухудшается третью неделю подряд – только за последнюю неделю соответствующий показатель вырос на 5,6% по сравнению с показателем предыдущей недели, а коэффициент распространения инфекции за три недели превысил единицу.

Вопрос ужесточения ограничений будет рассмотрен уже во вторник на планёрке губернатора Андрея Травникова, сообщил Щербатов.

По словам главы ведомства, сейчас по симптоматике преобладает форма заболевания с симптомами ОРВИ, она составляет 77%. Около 20% случаев приходится на пневмонию.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, за последние сутки в «ковидные» госпитали были госпитализированы 67 жителей региона. Также, по данным на 11 октября, количество подтверждённых случаев COVID-19 в регионе составило 65 тыс. 473, вакцинированы 715 тыс. 68 жителей области.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области уже рассматривается вопрос об обязательной вакцинации населения и введении QR-кодов для посещения общественных мест. Такие меры уже действуют в Хакасии.