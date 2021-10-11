ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:53
Компания Брусника планирует построить в Омске жилой район за 17 млрд рублей
18:18
Роспотребнадзор порекомендовал ужесточить «ковидные» ограничения в Новосибирской области
18:14
Основатель «Электронного города» вместе с партнерами приобрел оператора связи на Кипре
17:12
Segezha Group покупает сибирские лесопромышленные активы у нового акционера
16:58
Полиция ликвидировала крупную нарколабораторию под Новосибирском
16:06
Свыше 1 млн доз вакцины от COVID-19 поступило в Новосибирскую область
15:17
Строитель новосибирского Бугринского моста потребовал банкротства своего учредителя
14:46
Новосибирские хирурги удалили пациентке опухоли весом более 30 кг
13:50
Полиция проверяет новосибирскую гимназию из-за сообщений об угрозах стрельбы
12:45
Барнаульский застройщик возведёт дом в Новосибирске для завершения долгостроя в Закаменском
11:22
В Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти мужчины в сауне
10:04
Депутата омского горсовета исключили из КПРФ после видеосъёмки на избирательном участке
10:02
Недостроенный салон JCB на Станционной в Новосибирске достался иркутской компании
9:07
«Ростелеком» увеличит долю рынка за счет присоединения абонентов «Сибирской телекоммуникационной компании»
18:12
Рабочая неделя в Новосибирской области начнётся заморозками до -8 градусов
16:38
Росимущество отдаёт в аренду по конкурсу участок на Гаранина в Новосибирске
15:36
Коронавирус унёс жизнь 39-летнего новосибирца
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
Почему экономическим вузам необходимо консолидировать усилия?
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Стратегические сессии — старый новый управленческий инструмент?
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Кризис на рынке труда или как пандемия повлияла на рынок кадров
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск