Свыше 1 млн доз вакцины от COVID-19 поступило в Новосибирскую область

В Новосибирскую область в общей сложности поступило более 1,1 млн доз вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции: открыты пункты вакцинации, сформированы выездные прививочные бригады и запас вакцин.

Так, министерством здравоохранения Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и области, а также 18 мобильных пунктов на территории областного центра и 11 в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад, предназначенных для выездной вакцинации от COVID-19 трудовых коллективов на предприятиях.

«Вакцин против коронавирусной инфекции достаточно во всех пунктах вакцинопрофилактики. В общей сложности в регион поступило более 1 млн 175 тыс. доз вакцин», — сказано в сообщении.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в Новосибирской области необходимо вакцинировать более 1,3 млн человек— это 60% от взрослого населения региона. По последним данным, в области однократно вакцинированы более 757 тыс. жителей, полностью привились от заболевания свыше 712 тыс. человек.

В Новосибирской области обсуждается возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 и системы QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.