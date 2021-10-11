Строитель новосибирского Бугринского моста потребовал банкротства своего учредителя

Юлия Моисеева
 
Бугринский мост
Фото Андрея Баулина

Новосибирская компания «Сибавтобан» потребовала признать банкротом своего учредителя Андрея Мороцкого. Сумма исковых требований превысила 115 миллионов рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление от ООО «Сибавтобан» с просьбой признать банкротство владельца и учредителя компании Андрея Мороцкого. Как следует из карточки суда, сумма исковых требований составила 115,7 млн руб.

В августе компания взыскала с Мороцкого 145 млн руб. по накопившейся задолженности, а в мае 2020 года было признано её банкротство – решение об обращении в арбитражный суд приняли кредиторы общества на общем собрании. В 2019 году признать организацию банкротом требовала транспортная компания ООО «Спецтрансстрой».

Андрей Мороцкий также проходил по уголовному делу о невыплате зарплаты сотрудникам, однако в 2019 году дело было закрыто.

ООО «Сибавтобан» основано в 2001 году, её учредителем и владельцем является Андрей Мороцкий. Компания специализируется на ремонте и строительстве дорог, она неоднократно выступала подрядчиком федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. Организация известна по участию в возведении крупных дорожных комплексов региона, в один из которых входит Бугринский мост.

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