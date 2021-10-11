Новосибирские хирурги удалили пациентке опухоли весом более 30 кг

Хирурги Новосибирского областного клинического онкологического диспансера удалили пациенте три опухоли весом более 30 кг, сообщается в официальном аккаунте медучреждения в Instagram.

Специалисты Новосибирского областного онкодиспансера провели операцию по удалению 48-летней пациентке трех опухолей. Общий вес новообразований составил более 30 кг.

По словам заведующего онкогинекологическим отделением Вираба Сисакяна, женщина много лет не показывалась врачу, не проходила УЗИ и не осматривалась гинекологом. Обратиться в медучреждение ее заставил выросший до огромных размеров живот, который причинял боль и дискомфорт внутренним органам, а также мешал физической активности. После осмотра в поликлинике женщину направили на консультацию в онкодиспанцер.

«Методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 см. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства конечно же страдали внутренние органы — почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями», — сказал Вираб Сисакян.

Сложность операции заключалась в риске большой кровопотери из-за варикозного расширения вен внутренних органов, а также соседство новообразований с жизненно-важными органами, однако специалисты учреждения успешно провели операцию.

«Кровопотеря была минимальной — послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологическое исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Рассматривая этот клинический случай можно сказать точно — эти опухоли росли много лет и переродились скорее всего из миомы. Если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ — всей этой травмирующей операции можно было бы избежать — миома успешно лечится», — цитирует Вираба Сисакяна пресс-служба учреждения.

Напомним, к концу 2023 года в Новосибирской области планируется открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи. На реализацию инициативы направят свыше 3,9 млрд рублей из средств областного бюджета.