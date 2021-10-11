Полиция проверяет новосибирскую гимназию из-за сообщений об угрозах стрельбы

Правоохранительные органы проверяют информацию об угрозе стрельбы в гимназии №15 в Новосибирске, сообщил первый заместитель мэра Борис Буреев. Об этом пишет ТАСС.

По словам первого вице-мэра Новосибирска, информация о возможной угрозе стрельбы в гимназии №15 в Дзержинском районе Новосибирска поступила утром 11 октября.

«Буквально сегодня в 09:40 поступила информация из Дзержинского района. Директор гимназии №15 в чатах школьников увидел намек на то, что возможна стрельба в школе. Связались с ОВД Дзержинского района, вызвали туда патруль и людей», — сказал Борис Буреев на оперативном совещании в правительстве региона.

В образовательном учреждении агентству уточнили, что информация об инциденте не подтвердилась.

В пресс-службе ГУ МДВ России по Новосибирской области «Континенту Сибирь» также сообщили, что на данный момент не обладают информацией об инциденте.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, неизвестный разослал некоторым ученикам гимназии письмо о том, что сегодня днем в учреждении пройдет школьное собрание. Он также утверждал, что учится в гимназии.

Напомним, в конце сентября в Красноярске правоохранительные органы задержали студента Южного аграрного техникума во время подготовки убийства одногруппников. Через несколько дней в Томске полиция организовала проверку сообщений о планируемом нападении на Томский промышленно-гуманитарный колледж.