Барнаульский застройщик возведёт дом в Новосибирске для завершения долгостроя в Закаменском

Пришедшая из Барнаула группа компаний «СОЮЗ-ИНВЕСТ» реализует в Кировском районе Новосибирска масштабный инвестиционный проект. Средства от него поступят на завершение двух долгостроев, в том числе – одного из домов «скандального» Закаменского микрорайона.

Ходатайство застройщика о реализации масштабного инвестиционного проекта было рассмотрено на заседании профильной региональной комиссии 1 октября. Средства от реализации проекта планируется передать на завершение возведения многоэтажных домов по адресам Закаменский микрорайон, 16 и Сииряков-Гвардейцев, 44/7.

Как говорится в документации комиссии, принято решение о возможном удовлетворении ходатайства.

Новый МИП планируется реализовать на земельном участке по улице Николая Сотникова в Кировском районе Новосибирска площадью 12 тыс. кв. м, который относится к категории земель населённых пунктов.

«Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный участок», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года ООО «Специализированный застройщик «СОЮЗ-ИНВЕСТ» заявляло о планах реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству жилого комплекса «Новый горизонт» на левом берегу Новосибирска. Инвестиционный проект рассчитан на десять лет и предполагает строительство четырёх многоэтажных домов общей площадью жилых помещений не менее 65 305 кв.м. При этом инвестор должен передать в собственность новосибирских обманутых дольщиков как минимум 1 633 кв.м в новом жилье.

Известно, что директором ООО «Специализированный застройщик «СОЮЗ-ИНВЕСТ» является известный барнаульский бизнесмен и сын почетного строителя РФ Владимира Отмашкина Сергей Отмашкин.