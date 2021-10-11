Основатель «Электронного города» вместе с партнерами приобрел оператора связи на Кипре

Как стало известно «Континенту Сибирь», Олег Игнатенко, основавший новосибирскую компанию «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город») приобрел кипрского оператора связи «Альфанет». В его планах – активное развитие компании и выход в соседние страны Европы.

Информацию о покупке телеком-оператора на Кипре в интервью «Континенту Сибирь» сообщил сам Олег Игнатенко.

«В нашем случае речь идет о небольшой компании («Альфанет»), почти старт-апе. У нее 2700 абонентов — если сравнивать с «Электронным городом», то мы в месяц подключали больше клиентов, чем вся ее текущая база. Если в России уровень проникновения широкополосного доступа в интернет (ШПД) больше 80%, то на Кипре проникновение оптических сетей лишь 25%, в остальных случаях речь идет о подключении по технологии DSL (передача данных по телефонным линиям — «КС»). Существующая ситуация напоминает 2005 год в Новосибирске. Поэтому мы планируем массовое строительство оптических сетей, которых на сегодня у купленного оператора почти нет», – отметил Олег Игнатенко.

По его словам, помимо рынка ШПД перспективные направления для бизнеса на Кипра – рынок сервисов охраны домов, мониторинга и сигнализаций, а также солнечная энергетика.

«Сейчас мы находимся на первом этапе, который подразмумевает инвестирование порядка 5-7 млн евро. Это средства действующих акционеров. В будущем под все упомянутые проекты будем привлекать инвесторов», – пояснил Олег Игнатенко. Состав акционеров он пока публично не раскрывает. Управляет купленным оператором, по его словам, Ирина Рябова, бывший директор по развитию «Новотелекома».

Напомним, что Олег Игнатенко является одним из основателей крупнейшего новосибирского интернет-провайдера «Новотелеком», работающего под брендом «Электронный город». В феврале 2017 года стало известно о том, что компания «Новотелеком» сменила акционеров . Новым собственником оператора стал федеральный «ЭР-Телеком Холдинг». Олег Игнатенко вошел в его топ-менеджмент и в дальнейшем занимался формированием стратегии. В 2019 году он был назначен на позицию первого вице-президента «ЭР-Телеком Холдинга» . Год спустя он перешел на позицию советника. В 2021 году переехал на Кипр, приступив к реализации собственного бизнес-проекта.

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