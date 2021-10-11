В Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти мужчины в сауне

Житель Новосибирска умер в сауне, взявшись на поручень лестницы бассейна. Возбуждено уголовное дело.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве 11 октября, в минувшую субботу один из посетителей сауны банкетного комплекса в Центральном районе Новосибирска получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна.

«От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте», — рассказали в следственном комитете.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По некоторым данным трагедия могла произойти в новосибирском банкетном комплексе «Император», где осенью 2020 года был крупный пожар.

Напомним, в сентябре на мебельном предприятии в Новосибирске под бетонными плитами погиб рабочий.