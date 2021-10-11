Депутата омского горсовета исключили из КПРФ после видеосъёмки на избирательном участке

Депутата Омского совета депутатов Дмитрия Петренко исключили из КПРФ после того, как он был арестован за видеосъёмку на избирательном участке во время сентябрьских выборов. О решении бывших однопартийцев народный избранник сообщил на своём Telegram-канале.

Кировский райком КПРФ принял решение об исключении из партии депутата Омского совета депутатов Дмитрия Петренко.

Как рассказал депутат на своём канале в Telegram в воскресенье, о решении, которое было принято в этот же день, его пока официально не уведомили.

«Я стоял под дверью, и мне даже письменного решения не вынесли. Сказали: читай в среду газету «Красный путь», — сообщил Дмитрий Петренко.

Со ссылкой на инсайдерскую информацию депутат рассказал, что при голосовании за его исключение из партии один член райкома воздержался, остальные поддержали соответствующее предложение. Он также напомнил, что состоял в КПРФ десять лет.

Официального комментария омский обком КПРФ пока не предоставил.

В сентябре депутат Омского совета депутатов Дмитрий Петренко был арестован на десять суток по обвинению в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Как установили в суде, во время выборов 17 сентября депутат осуществлял видеосъёмку на избирательном участке, не являясь при этом наблюдателем. На требования правоохранителей прекратить съёмку он не отреагировал.

Ранее сообщалось о том, что новосибирский обком КПРФ намерен обжаловать итоги выборов в Госдуму.