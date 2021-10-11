Недостроенный салон JCB на Станционной в Новосибирске достался иркутской компании

Мэрия Новосибирска подвела итоги публичных торгов по продаже здания недостроенного дилерского центра JCB на первой линии улицы Станционной.

По данным мэрии Новосибирска покупателем выступила иркутская компания «Тимбермаш Байкал», стоимость сделки составила 39 340 000 рублей.

Напомним, что недостроенный салон на Станционной был изъят мэрией у индивидуального предпринимателя Виктора Штыхно по решению арбитражного суда Новосибирской области от 21 декабря 2020 года. Из материалов дела следует, что между мэрией города Новосибирска и ООО «НовосибирскМАЗсервис» (в настоящее время проходит процедуру банкротства) был заключен договор аренды земельного участка от 1 февраля 2017 года сроком действия по 31 января 2020 года. 18 марта 2019 года «НовосибирскМАЗсервис» заключил соглашение с Виктором Штыхно о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Его общая площадь составляет 5197 кв. м. В связи с тем, что строительство рассматриваемого объекта недвижимости не было завершено, а срок договора аренды земельного участка истек, мэрия обратилась в суд, который принял решение изъять объект.

Виктор Штыхно ранее владел компанией «Триал-Авто». Эта организация строила дилерский центр для строительной техники JCB на первой линии улицы Станционной, рядом с сервисной станцией. Был возведен фундамент салона, каркас, частично сделано остекление и монтаж стеновых панелей, а также подведены коммуникации. Однако в итоге в тендере за дилерство JCB по решению дистрибьютора победила другая компания, поэтому проект был заморожен. В документах мэрии степень готовности объекта незавершенного строительства оценивалась в 40%. Участники рынка оценивают сроки возможного завершения работ в 3 месяца.

Компания «Тимбермаш Байкал» основана в 2003 году и занимается продвижением бренда строительной техники John Deere на территории Сибири. Ее филиалы работают в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Красноярске, Томске, Улан-Удэ, Усть-Куте, Богучанах (Красноярский край), Магистральном (Иркутская область), Новосибирске, Новокузнецке, Кемерове, Барнауле, Абакане, Чите, Назарово, Лесосибирске. По данным сайта компании филиалы являются не только точками продаж, но и представляют собой центры (офисы, склады, сервисные центры), осуществляющие послепродажную поддержку машин как в части сервисного обслуживания, так и в части снабжения клиентов запасными частями и расходными материалами.

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