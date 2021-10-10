Рабочая неделя в Новосибирской области начнётся заморозками до -8 градусов

В ближайшие дни в Новосибирскую область придёт похолодание – по данным синоптиков, ночная температура опустится до -8 градусов. Жителей региона ожидают порывы северного ветра и мокрый снег.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в первые два дня предстоящей рабочей недели, 11 и 12 октября, дневная температура в Новосибирской области составит +1…+6 градусов.

В ночь на понедельник похолодает до -2…+3 градусов, а при прояснениях – до -7. Ночью во вторник ожидается от +2 до -3 и до -8 градусов при прояснениях. В начале недели также выпадет мокрый снег. Ветер северный с переходом в западный, 4-9, местами до 14 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» подтверждает, что самые холодные ночи ожидаются в регионе в понедельник и вторник. По данным сервиса, 11 и 12 октября в областном центре ночная температура воздуха опустится до -2 градусов.

Напомним, в начала октября в Гидрометцентре сообщили, что на юге Западной Сибири ожидается аномально холодная погода.