Росимущество отдаёт в аренду по конкурсу участок на Гаранина в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Богаткова
Дом на улице Бориса Богаткова, 192/5. Фото: 2gis.ru

Земельный участок по улице Гаранина в Новосибирске, граничащий с высоткой возле метро «Золотая Нива», выставлен на торги на получение право аренды. Согласно документации, здесь можно строить жилые дома средней этажности.

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области объявило о торгах на право аренды земельного участка по улице Гаранина площадью 2,3 тыс. кв. м. Соответствующая информация опубликована на муниципальном портале.

Начальная стоимость аренды составляет 2 млн руб. Аукцион пройдёт 17 ноября.

Согласно документам, земельный участок предназначен для строительства домов средней этажности и входит в зону жилой застройки смешанной этажности. Участок граничит с 10-этажным домом по улице Бориса Богаткова, 192/5.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске под высотную застройку хотят отдать участок со зданием банка на Кирова.

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