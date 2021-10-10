Коронавирус унёс жизнь 39-летнего новосибирца

По данным на 10 октября в Новосибирской области от коронавируса умерло 12 человек, самому молодому из них было 39 лет. С подозрением на заболевание в инфекционные стационары попали 42 ребёнка.

Как сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу в воскресенье, от заболевания скончалось восемь мужчин от 39 до 85 лет и четыре женщины от 51 года до 70 лет. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерло 3 112 жителей.

Суточный прирост заболеваемости «ковидом» в Новосибирской области 10 октября составил 180 человек, накануне коронавирусом заразились 177 человек.

В инфекционных стационарах региона лечатся 2 237 пациентов с коронавирусом, среди них 42 ребёнка. В реанимации находятся 266 человек, 41 подключен к аппарату искусственной вентиляции.

В Кузбассе выявлено 176 новых случаев коронавируса (днём ранее – 183), пять человек от заболевания скончались (9 октября – шесть человек). Медицинскую помощь получают 1 210 пациентов, в стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 868 человек.

В Алтайском крае за последние сути зарегистрировано 300 случаев заболевания (9 октября – 294), 13 человек умерли (9 октября – 18 человек). В инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 3 279 жителей региона, у 456 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело болеют 632 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 253 человека.

Напомним, накануне в Новосибирской области было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за всё время пандемии – погибли 15 заболевших. Ранее также сообщалось, что в регионе уже планируют ввести обязательную вакцинацию и QR-коды для посещения общественных мест.