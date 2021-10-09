9 октября оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом в третий раз констатировал пятнадцать смертей за сутки.

Общее число заболевших COVID-19 9 октября в Новосибирской области, по данным оперативного штаба, составило 177 человек. По сравнению со вчерашним днем, резко возросла смертность. Самому младшему из умерших за сегодня был 51 год, самой старшей — 90 лет.

При этом эксперты отметили, что прирост заболеваемости в регионе начал снижаться. Вчера, напомним, заболевание выявили у 184 жителей региона (днем ранее — 190).

Общее количество жителей НСО, переболевших коронавирусом, составляет 65 119 человек, в том числе 674 детей. Число умерших от вируса — 3 100 человек.

В инфекционные стационары региона с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него госпитализированы 2 200 пациентов, в том числе 42 ребенка. Сейчас в отделениях реанимации городских и районных госпиталей находится 267 человек, особо тяжёлых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, сейчас насчитывается 41 пациент.

По оценке вирусологов, началом четвертой волны заболеваемости можно считать вторую половину сентября. За это время антирекорд в пятнадцать умерших за день повторялся в Новосибирской области уже трижды.

В связи с новым всплеском заболеваемости в Новосибирской области начали готовить медучреждения к перепрофилированию в инфекционные госпитали. В регионе не исключают введение обязательной вакцинации населения от коронавируса.