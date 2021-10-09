На Хилокском рынке в Новосибирске сгорело несколько кафе

Федор Туров
 
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Здесь 9 октября начался пожар на Хилокском рынке. Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные потушили горящие на территории Хилокского рынка в Новосибирске заведения общественного питания. Жертв и пострадавших нет – людей на месте пожара к моменту приезда спасателей не было. Также МЧС сообщает о том, что  пожарные успели вытащить из горящих помещений два газовых баллона, что облегчило борьбу с огнем.

Сообщение о пожаре пришло около 12:15. Как потом было установлено, эпицентром пожара были три отдельно стоящих здания, расположенных под одной общей металлической кровлей. В дальнейшем огонь перекинулся на еще три заведения общепита, стоящие отдельно.

Общая площадь пожара составила почти 200 кв. метров.

На локализацию возгорания пожарным потребовалось около получаса и еще столько же – на ликвидацию открытого горения. Сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Территория вокруг пожара оцеплена. Точная причина возгорания пока не сообщается.

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