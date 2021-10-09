Заведующий отделением онкогематологии больницы Краснообска Карен Хакисян написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию уже подтвердил областной минздрав.

Сейчас, по сообщению министерства здравоохранения, его обязанности исполняет заведующая отделением детской онкологии и гематологии Ксения Гостева.

Напомним, ранее, по информации СМИ, смерть двоих детей в сентябре наступила не от рака, а от внутрибольничной инфекции. Этой информацией заинтересовалась также прокуратура Новосибирской области, которая назначила больнице проверку.

Свою проверку по обращению родителей одного из пациентов обрагнизовал и минздрав Новосибирской области.

Также на этой неделе Новосибирск посетила делегация из центра Рогачева, которая анонсировала строительство нового корпуса для отделения детской онкогематологии.